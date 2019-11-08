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6 Kasım 6-0 isyanı! Fatih Terim'in istifası isteniyor

Real Madrid'de 6-0 mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, Fatih Terim'in istifasını isterken tecrübeli hocanın “15 yılda bir böyle sonuçlar alabiliyoruz” cümlesi isyan ettirdi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gol atamayan tek takım konumunda bulunan Galatasaray, son olarak Real Madrid’e 6-0 mağlup oldu. Üstelik Fenerbahçe’ye 2002’de 6-0 kaybedilen derbinin yıldönümünde.

Fatih Terim de karşılaşma sonunda, “15 yılda bir böyle sonuçlar alabiliyoruz” dedi. Sarı-Kırmızılı takımda hem ligde hem de Avrupa’da işler yolunda gitmezken belki de ilk defa taraftarların eleştiri okları da Fatih Terim’e döndü. Sosyal medyada tecrübeli çalıştırıcaya ağır eleştiriler vardı.

Hani hak edenler oynayacaktı
Fatih Terim, Gençlerbirliği maçından sonra “Genç ve aç oyuncuları oynatacağım” dedi. Söylediği kadar radikal değişimler yaşanmasa da bazı taşlar yerinden oynadı ve Sivas 3-2 mağlup edildi. Ardından Beşiktaş maçında yine eleştirdiği isimlerden kurulu bir 11’le sahaya çıktı. Real’den 6 yiyen kadronun aynısıydı. Sadece Seri yerine Belhanda vardı. Sonra, “Bazılarına son şansı verdim” dedi. Çaykur Rizespor’u da 2-0 yendi ama sonra tekrar Belhanda hariç Beşiktaş maçının 11’ini çıkartıp Real Madrid’ten 6 tane yedi.

Taraftar isyan etti
Taraftarlar, sosyal medyada Fatih Terim’in kadro tercihlerini eleştirdi. Aynı zamanda rakip yarı alanda ayağına top alan Galatasaray futbolcularının yüzleri, kendi kalelerine dönüktü. Bu sezon Süper Lig’de 10 hafta geride kaldı. 4 kez de Şampiyonlar Ligi maçına çıkıldı.

İstifası isteniyor
Akhisarspor’la oynanan Süper Kupa finaliyle birlikte 15 resmi karşılaşmaya çıkıldı ama Akhisar finalindeki kötü futbol aynen devam ediyor. Sosyal medyada bazı G.Saray taraftarları onun istifasını istiyor. Bazı eski yöneticiler de Terim’in bırakmasını bekliyor.

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