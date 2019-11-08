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Göksel Gümüşdağ: Bu galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, galibiyeti Mehmetçiğe armağan etti.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir, Avusturya temsilcisi Wolfsberg'i deplasmanda 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi.

''Bu galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz''
Maçın ardından TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ "Çok mutluyuz. Özellikle ülke puanı için için önemli bir maçtı. Avusturya ile yakın bir durumdayız. Bu maç bizim için çok önemliydi. Teknik heyeti ve takımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz. Grupta lideriz ama önümüzde iki zorlu maç var. Böyle bir dönemde Türkiye'yi ve bayrağımızı temsil etmek bizim için mutluluk" dedi.

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