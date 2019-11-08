Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

Fenerbahçe'de sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre Belözoğlu dünkü antrenmanda yer almadı. Tecrübeli futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre Belözoğlu da Kasımpaşa maçında oynamayacak.



Ricardo Quaresma cezalı

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mame Thiam ve David Pavelka, sarı-lacivertli takıma karşı forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Ricardo Quaresma da sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanın yer almayacak.

Öte yandan Veysel Sarı ile Ramazan Köse, ligin son haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarda hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edilmişti.