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Braga Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Braga'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Portekiz temsilcisi grupta puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürürken, siyah beyazlılar ise 4'üncü maçından da puansız ayrıldı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

14'üncü dakikada Braga öne geçti. Sol taraftan Nuno Sequeira'nın kullandığı kornerde Paulinho'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

28'inci dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Lens'in savunma arkasına attığı pasta sol kanatta topla buluşan Umut Nayir meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Topla buluşan Boyd rakibinden çalımla sıyrıldı ve kaleci Eduardo Carvalho'nun solundan topu ağlara gönderdi: 1-1.

36'ncı dakikada Portekiz temsilcisi tekrardan öne geçti. Sol kanattan gelişen Braga atağında Galeno'nun ortasında topla buluşan Paulinho meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1.

39'uncu dakikada gelişen Beşiktaş atağında Caner'in sol kanattan ortasında kaleci Eduardo topa dokundu. Boşta kalan topta Boyd'un vuruşunu savunma önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Braga'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

53'üncü dakikada Braga'da Galeno'nun sağ kanattan ortasında Fransergio Barbosa'nın ceza alanı içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında savunmanın uzaklaştıramadığı topta Eduardo ceza alanı hemen içinden sol ayağıyla gelişine şutunu çekti ancak kaleci Karius topu çelerek uzaklaştırdı.

78'inci dakikada siyah beyazlılarda Umut Nayir ceza alanı içinde topla buluştuktan sonra pasını Tyler Boyd'a çıkardı. Tyler Boyd, ceza alanı hemen dışından şutunda top az farkla dışarı çıktı.

81'inci dakikada Braga farkı 2'ye çıkardı. Galeno'nun sol kanattan ortasında Wilson Eduardo, altıpas içinde vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Braga'nın üstünlüğüyle sona erdi.

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