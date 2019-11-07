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Aydın'da misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir lisede din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Esma B.K. hakkında, 'misyoner faaliyetler yürüttüğü iddiası üzerine Aydın Valiliğince soruşturma başlatıldı.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan ve daha önce Aydın'daki özel okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan, son olarak da Kuşadası'ndaki bir Anadolu lisesinde bu derse giren öğretmen Esma B.K. hakkında, bir süre önce, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 'derslerde misyoner faaliyetlerde bulunduğu' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine konu Valiliğe bildirildi. Valilik, Ekim ayında konuyu araştırması için müfettiş görevlendirip, inceleme ve soruşturma başlattı.

Konu ulusal basında, "Din dersine Hristiyan öğretmen" başlığıyla haber olarak yer aldı. Esma B.K.'nin daha önce Aydın'da yaşadığı, doktor olan ilk eşinin ölümünden sonra İzmir'de başka bir doktorla ikinci evliliğini yaptığı öğrenildi. Esma B.K.'nin Kuşadası'ndaki Anadolu lisesindeki derslerine de İzmir'den gidip, geldiği öğrenildi.

Valilikten açıklama

Basında çıkan haberler üzerine Aydın Valiliğinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Adı geçen öğretmenin derslerde misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü yönündeki ihbarın Aydın Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşmasının ardından Valiliğimiz tarafından 22.10.2019 tarihinde milli eğitim müfettişi görevlendirilerek inceleme-soruşturma başlatılmış olup, dosya safahatı devam etmektedir. Konunun önemi gereği lüzum eden tüm yasal süreç Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

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