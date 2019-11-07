Macron: NATO bitti ve Avrupa kendi ordusunu kurmalı

Macron, NATO'yu ölü bir beyin olarak tanımladı ve Avrupa'nın müttefiklerini koruması için ABD'ye güvenemeyeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO ile ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, Elysee Sarayı'nda The Economiste verdiği röportajda, "ABD'nin bağlılığı kapsamında NATO'nun gerçekliğini yeniden değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. ABD ve NATO müttefikleri arasında stratejik karar alma aşaması koordinasyonu yok." dedi.

5. maddeye cevap veremedi

NATO'nun, müttefiklerden birine yapılan saldırının diğerlerine de yapıldığını öngören Beşinci Maddesi'nin geçerliliğine hala inanıp inanmadığına yönelik sorulan soruyu ise Macron, "Bilmiyorum. Beşinci Madde yarın ne ifade edecek ki?" şeklinde yanıtladı.

"Nato'nun beyin ölümü gerçekleşti"

Avrupa'nın uçurumun kenarında durduğunu belirten Macron, "Şu an deneyimlediğimiz şey NATO'nun beyin ölümüdür." dedi ve Avrupa'nın uyanması gerektiği, kendisini jeopolitik bir müşterek olarak düşünmediği sürece silineceği uyarısını yaptı.

"Avrupa kendi ordusunu kurmalı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin Avrupa projesi fikrini benimsemediğini belirten Macron, bölgenin ayrıca Brexit sebebiyle oldukça zarar gördüğünü vurguladı.

Macron, ABD'nin Avrupa'ya sırtını döndüğünü söyledi ve Avrupa'nın kendi ordusunun kontrolünü alması gerektiğinin altını çizdi.