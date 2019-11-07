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İngiltere'de YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı

Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü YPG/PKK'ya ait kamplarda eğitim alan İngiltere vatandaşına 4 yıl hapis cezası verildi.

Londra'da ağır ceza mahkemesi Old Bailey'de yargılanan Aidan James adlı İngiliz vatandaşı hakkındaki karar açıklandı. 

James, terör örgütü PKK'ya ait Irak'taki bir kampta silahlı eğitim aldığı için 4 yıl hapse mahkum edilirken, 'Suriye'deki terör kamplarında bulunmak' suçlamasından beraat etti.

Suriye'den İngiltere'ye dönerken geçen yıl 4 Şubat'ta Liverpool Havalimanı'nda gözaltına alınan James, 'terör eylemine hazırlık' ve 'terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak' suçlarından yargılanıyordu.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.

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