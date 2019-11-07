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NATO: Türkiye Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip

Anadolu Ajansı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Norveç, ABD, Kanada ve İngiltere ile güneyde Türkiye, Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip ülkeler" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Berlin'de Körber Vakfı'nda yaptığı konuşmada, güvenlik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin askeri olarak Avrupa'yı tek başına koruyamayacağını vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun önemine dikkati çekti.

Stoltenberg, "Norveç, ABD, Kanada ve İngiltere ile güneyde Türkiye, Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip ülkeler" ifadesini kullandı.

İttifak üyesi ülkelerden, savunma harcamalarını NATO'nun talep ettiği düzeye getirmelerini isteyen Stoltenberg, Almanya'nın savunma harcamalarını ABD'ye iyilik olsun diye değil aksine kendi güvenliğini sağlama noktasında artırması gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg, pazar günü Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada da, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek gerektiğini belirtmiş, "DEAŞ'a karşı mücadelede ve sözde hilafetin fiziksel olarak yıkılmasında Türkiye kararlı bir şekilde katkıda bulundu. Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı. Türkiye 3,6 milyon Suriyeliyi aldı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı" ifadelerini kullanmıştı.

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