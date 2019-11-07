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Rasulayn'da yerel meclis kuruldu

Anadolu Ajansı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn'da yerel meclis oluşturuldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı sayesinde Rasulayn'da yaşam normale dönüyor. 

Bu kapsamda ilçede kurulan yerel meclisin üyeleri seçildi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, seçimin ardından düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bölgenin terörden arındırılmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Terör örgütünün planlarının yok edildiğini söyleyen Mustafa, şöyle devam etti:

"Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda DEAŞ ve PKK terör örgütüne karşı bize destek verilip oraları temizlediysek Rusulayn'da da aynı şekilde oldu. Bu bölgelerde bir devletçik kurma teşebbüsü vardı, Allah'a şükür bu proje ilelebet tarihin çöplüğüne atılmıştır. Artık bundan sonra vakit buranın yapılanmasıdır. YPG/PKK terör örgütünün buralardan tehcir ettiği insanları buraya getirebilmemiz için hizmet vermemiz gerekiyor. Bugün 25 üyeden oluşan Rasulayn Yerel Meclisini teşkil ettik. Tabii dengeleri göz önünde bulundurduk, bu aşiret dengeleri, etnik dengeler, din dengelerini. Herkesi temsil edecek yetenekli kardeşlerimizden oluşan Rasulayn Meclisi Suriye halkına ve Rasulayn halkına hayırlı olsun." 

Abdurrahman Mustafa, meclis üyelerinin sorumluluklarının ağır olduğunu, terör örgütü tarafından bölgede yapılan yıkım ve tahribatın izlerini silmeleri gerektiğini ifade ederek, Rasulayn'ın yeniden inşasında Türkiye'nin de yanlarında olacağına inandığını söyledi.

Meclisin insanlar arasında ayrım yapmadan çalışacağına inandığını vurgulayan Abdurrahman Mustafa, şunları kaydetti:

"Bundan sonra sizin göreviniz ırk ve din ayrımı yapmadan, aşiret ayrımı yapmadan eşit bir şekilde tüm Rasulayn halkına hizmet etmenizdir. Beklentilerimiz büyüktür. Ben buradan, terör örgütleri tarafından zorunlu olarak göç ettirilen Rasulayn halkına, evlerine, köylerine dönmeleri çağrısında bulunuyorum. Ortam müsait olduktan sonra, göçe zorlanan halk evlerine döndükten sonra, inşallah bizim temennimiz Suriye'de bir sandık koyup, demokratik bir şekilde seçim yapılmasıdır. İnşallah o ortam yaratılacaktır."

Bu arada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de yerel meclis üyelerini ziyaret ederek başarılar diledi.

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