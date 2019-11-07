Karamollaoğlu görüşmesi sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Yeni Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek 7’nci Olağan Kongrede yeniden Genel Başkan seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Ahmet Davutoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada yeni kuracakları partiyle ilgili, "Yıl sonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Takvim işliyor" ifadelerini kullandı.

Şehir Üniversitesi'yle ilgili de konuşan Davutoğlu, "Siyasi bir bedel ödetmek istiyorsanız biz buradayız." diye konuştu.

"Beraber olmak mümkün olmadı"

Karamollaoğlu ile görüştükten sonra açıklama yapan Davutoğlu, şu açıklamaları yaptı: Yeni bir siyasi hareket inşa edeceğimizi ilan etmiştik. Şimdi üç başlıkta çalışmalarımız sürüyor. Parti programı, tüzük ve kurucular kurulu için çalışmalar devam ediyor. Kurucularla ilgili çalışma yürütürken de sadece kurucularla ilgili bir çalışma yürütmedik. Çok saygıdeğer isimlerle konuştuk. Bir kısmıyla üyelik teklif ederek konuştuk, bir kısmıyla istişarede bulunduk. Önemli bir kazanım olarak gördüğüm çok şey oldu, istifade ettiğim çok husus oldu. Bütün bunlardan yola çıkarak bir liste hazırlayacağız. Biz telaffuz edinceye kadar söylentiler dikkate alınmamalı.

"Başka bir birleşme gündemimiz planımız yok"

Ali Babacan ile birlikte hareket edip etmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Davutoğlu, birlikte hareket etmeye karşı olmadıklarını ama yanıt alamadıklarını söylerken, "Partimizin oluşumu bizim için tek hedeftir. Başka bir birleşme gündemimiz planımız yok" dedi.

"Yıl sonuna kadar bu süreç tamamlanacak"

Parti çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Davutoğlu, şöyle devam etti: Yıl sonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Takvim işliyor. İnşallah en kısa sürede bu süreci tamamlayacağız. Sayın Karamollaoğlu ile dostluğumuz geçmişe dayanır. Hepimizin özele koruması gereken insani ilişkilerdir, Sayın Babacan’la da biz her şeyden önce dostuz, isterdik ki hep beraber olalım ama bu mümkün olmadı. Bizim için kendi partimizin sağlıklı oluşması tek hedeftir. Her türlü görüşe açığız.