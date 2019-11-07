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Ağrı'da PKK'ya nefes kesen operasyon! 8'i birden öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Terör örgütü PKK'ya karşı yurt içinde başarı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

Ağrı'da PKK ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık şu açıklamayı yaptı;

İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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