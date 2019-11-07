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Ataşehir'de 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı

Demirören Haber Ajansı

ATAŞEHİR'de 8 yaşındaki 2.sınıf öğrencisi Yağmur Güneş'e yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Kazada öğrenci yaralanırken, annesi uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.

Kaza saat 13.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Şafak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman  Ercan'ın kullandığı 35 GB 5903 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Yağmur Güneş'e çarptı.

Boyunluk takılan çocuk sedye ile ambulansa taşındı
Çocuğun hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Boyunluk takılan çocuk sedye ile ambulansa taşındı. Kazayı gören anne uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.

Hayati tehlikesi bulunmuyor
Çevredekiler ve polis ekipleri anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Abdurrahman  Ercan, "Işıkta araçlar bekliyordu. İki aracın arasından yola fırladı. Çok hızlı gitmiyordum zaten, geldi çocuk bana çarptı" dedi. 

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