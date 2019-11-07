AB'den hayret dedirten Diyarbakır Anneleri kararı!

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin milletvekillerinin oluşturduğu Avrupa Parlamentosu Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler hakkında şaşırtan bir karara imza attı.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren 'Diyarbakır Anneleri' ni ziyaret edecek.

Bazı temaslar için Türkiye'ye geldi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AP üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Diyarbakır annelerine ziyaret

Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a giden Zdechovsky, saat 14.00'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il başkanlığının önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır annelerini" ziyaret edecek.

Basın toplantısı düzenleyecek

Zdechovsky, daha sonra basın açıklaması yapacak.