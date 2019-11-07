Gebelik şekeri nedir neden olur açlık tokluk değerleri ve 1 haftalık diyet listesi

Gebelik şekeri çıkan kadınlar gebelik şekeri nedir, neden olur, gebelik şekeri bebeğe zarar verir mi, şeker yükselemesi testi nasıl yapılır, gebelik şekeri olanlar ne yemeli ne yememeli gibi sorulara yanıt arıyor. Gebelik şekerinde yenilmesi gereken besinler ile diğer soruların yanıtları haberimizde.

Gebelik şekeri nedir, neden olur? Hamilelikte kadınların başına sıklıkla gelebilen gebelik şekeri bebeklere zarar verir mi, doğum sonrası gebelik şekeri geçer mi gibi endişelere neden olur. Gebelik şekeri teşhisi içni yapılan şeker yüklemesi ile gebelik şekeri aç ve tok değerlerine ilişkin detaylar haberimizde. Ayrıca 1 haftalık gebelik şekeri diyeti listesini de sizler için derledik. Öncelikle gebelik şekeri nedir sorunuza yanıt vererek başlayalım. Gebelik şekeri, hamilelik sırasında yüksek kan şekeri seviyesine sahip olduğunuz anlamına gelir. Kan şekeri seviyeniz hamile kalmadan önce normal olabilir. Muhtemelen hamilelik sonrası şeker sorununuz ortadan kalkacaktır. Gebelik şekeri bebeğe zarar verir mi diye endişe ediyorsanız eğer doğru bir diyet programı uygularsanız bebeğiniz bu durumdan etkilenmeden sağlıklı bir şekilde dünyaya gelir. Gebelik şekeri, doğum sonrası tip 2 diyabet riskini arttırabilir ancak çoğunlukla sorun ortadan kalkar.

Gebelik şekerini belirtileri

Gebelik şekeri olan kadınlarda genellikle hiçbir belirti görünmez. Gebelik şekeri hamilelik sırasında yapılan rutin şeker yüklemesi testiyle ortaya çıkar. Ancak hamilelik ilerledikçe ve doğru bir diyet programı uygulanmıyorsa şeker seviyesinin yükselmesi şu belirtelere neden olabilir;

- Normalden fazla su içme isteği

- Daha çok acıkmak ve normalden fazla yemek yemek.

- Daha faza idrar yapma isteği

Gebelik şekeri neden olur?

Hamilelik sırasında, plasenta kanınızda glikoz birikmesine yol açabilecek hormonlar oluşturur. Genellikle pankreasınız bununla başa çıkmak için yeterli insülin üretebilmelidir. Ancak hamilelik sırasında vücuttaki bazı hormonlar bu seviyeyi baskılayabilir. Bu da kan şekerinizin normalden daha yavaş düşmesine neden olur ki bu durum gebelik şekerine neden olur. İdeal olan, yemek yeme sonrası yükselen kan şekeri oranının 1 saat sonra 140 ve altı seviyeye inmesidir. Ancak gebelik şekeri tanısı konan kadınlarda kan şekeri 1 saatten çok daha uzun sürede 140'ın altına düşer. Bu nedenle kan şekerini 140'ın üzerine çıkaracak türde beslenmeden ve besin öğelerinden uzak durmak gerekir.

Gebelik şekeri kimlerde görülebilir?

Her yıl gebeliklerin % 2 ila % 10'unu etkiler. Aşağıdaki durumlarda, gebelik diyabetine yakalanma olasılığınız daha yüksektir:

- Hamile kalmadan önce fazla kilolu olanlar,

- Hamilelik öncesi kan şekeri seviyesinin yüksek olması, ancak şeker hastalığı olacak kadar yüksek olmaması

- Ailesinde diyabet öyküsü var

- Daha önce gestasyonel diyabet geçirenler

- Tansiyonunuz veya diğer tıbbi komplikasyonları olanlar.

- Daha önce büyük bir bebek doğuranlar (4 kilodan fazla)

- 25 yaşından büyük olanlar

- Anomali sahibi bebek doğuranlar.

Gebelik şekeri testi nasıl yapılır şeker yüklemesi detayları

Gebelik şekeri genellikle gebeliğin ikinci yarısında olur. Doktorunuz, hamileliğinizin 24-28. haftaları arasında gebelik şekerinin olup olmadığını kontrol edecektir. Eğer yüksek risk altındaysanız, daha erken bir testten geçebilirsiniz.

Gebelik diyabetini test etmek için şeker yüklemesi testi yapılır. Bu test aç karnına şekerli bir içecek içmenizden ibarettir. Bu içecek kan şekeri seviyenizi yükseltir. Bir saat sonra vücudunuzun o kadar şekerle nasıl başa çıktığını görmek için bir kan testi yaptırırsınız. Sonuçlar, kan şekerinizin belirli bir kesimden daha yüksek olduğunu gösteriyorsa ki bu 140 ve üzeri demektir. 1 saat sonra kanınızdaki şeker miktarı 140 ve altına inmemişse gebelik şekeri tanısı konulmuş olur.

Gebelik şekeri tedavisi

Gebelik şekerinizi tedavi etmek için doktorunuz sizden şunları yapmanızı isteyecektir.

- Kan şekeri seviyenizi günde dört veya daha fazla kez kontrol edin.

- Kan şekeriniz kontrol altına alınamıyorsa ketonları kontrol eden idrar testleri yaptırmanız gerekebilir.

- Doktorunuzun önerileri doğrultusunda sağlıklı bir diyet yapın

- Egzersizi bir alışkanlık haline getirin

- Doktorunuz ne kadar kilo aldığınızı izler ve gebelik diyabetiniz için insülin veya başka bir ilaç almanız gerekip gerekmediğine kadar verir.

Gebelik şekerinin bebeklere zararları nelerdir?

Gebelik şekeri eğer kontrol altında ise anne karnındaki bebeği olumsuz etkilemez. Ancak kan şekeri miktarı kontrol edilemiyor, anne beslenmesine dikkat edemiyorsa bebek için aşağıdaki riskler söz konusu olabilir;

- Yüksek doğum ağırlığı

- Erken doğum

- Solunum güçlüğü sendromu

- Düşük kan şekeri

- Tip 2 diyabet

Anneler için ise gebelik şekerinin riskleri şunlardır;

- Sezaryan olmak zorunda kalabilir

- Yüksek tansiyon ve preeklampsi

- Gelecekteki bir gebelikte diyabet

Doğum sonrası şeker seviyenizi kontrol ettirin. Gelecekteki diyabeti veya gebelik diyabetini önlemek için, doğumdan 6 ila 12 hafta sonra ve her 1 ila 3 yılda bir diyabet testi yapın.

Gebelik şekeri çıkanlar nasıl beslenmeli nasıl egzersizler yapmalı?

Düşük şekerli diyet: Şeker hastalığı olan biri için hazırlanan bir yemek planını izleyin. Meyve, havuç ve kuru üzüm gibi doğal şekerler için çerez, şeker ve dondurma gibi şekerli atıştırmalıklar yerine tercih edin. Sebze ve kepekli tahılları kullanın ve porsiyonlarınızı kontrol altında tutun.

Hamile kalmadan önce fazla kilo verin: Doktorlar hamilelik sırasında kilo vermenizi önermez. Hamilelikten önce fazla kilo almak, daha sağlıklı bir hamilelik sağlayabilir.

Hamilelik boyunca egzersiz: Bir bebek planlıyorsanız hamile kalmadan önce gebelik şekeriyle mücadeleye başlayın. Haftada bir kaç gün 30 dakikalık yürüyüşler yapın. Koşmak, yürümek, yüzmek ve bisiklete binmek de iyi bir seçenek olabilir.

Uygun doğum öncesi bakımı alın: Doktorunuzun yada diyetisyeniniz yiyecek, aktivite ve kilo kaybı hakkında tavsiyelerde bulunabilir. Ayrıca sizi yardımcı olabilecek beslenme uzmanları gibi diğer sağlık profesyonellerine de yönlendirebilir.

1 haftalık gebelik şekeri diyeti listesi

Kahvaltı

1 adet haşlama yumurta veya yağsız tavada omlet

1-2 dilim az yağlı beyaz peynir

Mevsim yeşillikleri

6 adet az tuzlu zeytin veya 2 adet ceviz

2-3 dilim tam buğdaylı ekmek

Ara Öğün

1 porsiyon meyve

1 bardak az yağlı ayran

Öğlen

Zeytinyağlı sebze veya bakliyat yemeği

2-3 dilim kepekli ekmek

1 kase az yağlı yoğurt

Bol yeşillik ile yapılmış Salata

Ara öğün

1 dilim az yağlı beyaz peynir

1 dilim tam buğday ekmeği

Akşam

120 -180 gram et tavuk balık yağsız

2 bardak ayran veya 1 kase yoğurt

Bol yeşillikli Salata

1-2 dilim tam buğday ekmek

Gece

1 bardak yarım yağlı süt veya yoğurt

1 porsiyon meyve