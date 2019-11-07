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Sabah sporu aç mı tok mu yapılmalı son araştırma ezber bozdu!

Sabah sporu aç karnına mı yoksa tok karnına mı yapılmalı? İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonucuna göre sabah sporu kesinlikle aç karnına yapılmalı. Sabah sporunu aç karnına yapanların tip 2 diyabetle mücadelesinde ciddi farklar görüldü. İşte detaylar...

Sabah sporu aç mı tok mı yapılmalı? Yıllardır sabah sporunun boş mideyle yapılmayacağı, metabolizmanın uyanması için hafif bir şeyler yiyerek sabah sporuna başlamanın faydalı olduğu konuşuluyordu. Ancak son araştırmalar bunun tam tersi veriler ortaya koydu. Özellikle tip 2 diyabet hastaları sabah aç karnına spor yaptıklarında insülini kullanma kapasitelerinde ciddi iyileşme görüldü. Araştırma kan şekeri dışında sabah aç karnına yapılan egzersizlerin vücutta farklı faydalara da neden olduğu sonucuna vardı.

Aç bir durumda egzersiz yapan bir çalışma, insanların kan şekeri seviyelerini yemekten sonra çalışmaktan daha fazla kontrol etmelerine yardımcı oluyor.

Bath ve Birmingham üniversitelerinde yapılan çalışma, iki müdahale grubuna ayrılan obez veya fazla kilolu olarak sınıflandırılan 30 erkekle yapıldı. 6 hafta boyunca, bir grup egzersizden önce ve sonra bir kontrol kahvaltısı yedi. Diğer grup katılımcılar ise önceki gece saat 20:00'den sonra başka bir şey yemedi. Alıştırma grupları  haftada üç kez bisiklete bindiler ve egzersizleri bir araştırmacı tarafından denetlendi ve günlük 50 dakika egzersiz yapmaları istendi. 

Diyetlerinde, kahvaltı ve akşam yemeğinin kısıtlı zamanları dışında hiçbir kural yoktu.

Yemek yemeden önce egzersiz yapan gruptaki kaslar, insüline daha sonra egzersiz yaptıklarından daha fazla tepki gösteriyordu, müdahale sonrası kas dokusu gelişimi gösterdi. Bu, 'insüline duyarlı' olarak adlandırılan kan şekeri seviyelerini düşürmek için daha küçük miktarlarda insüline ihtiyaç duymaları anlamına gelir.

Bath Üniversitesi'nden Dr. Javier Gonzalez, MailOnline'a şunları söyledi:

'Eğer daha fazla insüline duyarlıysanız, tip 2 diyabet geliştirme olasılığı daha düşüktür. İnsülin duyarlılığı bozulmaya başladığında, bu tip 2 diyabet için ilk yoldur. Kahvaltıdan önce egzersiz yapan grup, insüline cevap verme yeteneğini arttırdı; bu, her iki egzersiz grubunun da benzer bir ağırlık kaybetmesi ve her ikisinin de benzer bir zindeliği kazanması nedeniyle daha da dikkat çekici.'

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