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Abdullah Avcı'nın akıbeti belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı Braga maçında takımının başına yer alamayacak.

Avrupa Ligi’nde Braga’nın konuğu olacak Beşiktaş’ta, teknik direktör Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle Portekiz’e gidemedi. Siyah Beyazlılar ilk olarak Avcı'nın düzelmesi durumunda bu ülkeye gideceğini duyurdu. Ancak Siyah Beyazlılar'ın teknik patronunun durumunda bugün de düzelme olmadı. Avcı, Portekiz'e gitmedi. 

Beşiktaş futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları da geçirdiği ameliyat nedeniyle kafilede yer alamadı. Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle bıcak altına yatan Torunoğulları, tedavisi nedeniyle İstanbul’da kaldı.

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