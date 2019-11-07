Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor. UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik haksız siyasi tavrını reddediyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa maçlarında attığı gollerden sonra asker selamı vererek sevinmesinin ardından UEFA soruştma açmıştı.

''Sporcularımız linç kampanyasıyla karşı karşıya''

Konuyla alakalı kısa bir değerlendirmede bulunan Erdoğan, ''Görevi sporu ve sporcuyu desteklemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır.''

''UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor''

''Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor.'' diyen Erdoğan, ''UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik haksız siyasi tavrını reddediyoruz. Siz siyasetle sporu iç içe getirdiğiniz takdirde bunun affedilir yanı olamaz. UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor.'' şeklinde konuştu.