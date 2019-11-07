Nedim Şener 'AK Partili misin' sorusuna yanıt verdi

Gazeteci yazar Nedim Şener, Hrant Dink cinayeti, FETÖ ile nasıl mücadele ettiği, Ergenekon ve cezaevi süreci, Balyoz ve 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yaşananları konuk olduğu Gazeteciler.com sitesine anlattı. Şener, "AK Partili misin?" sorusuna da yanıt verdi.

Gazeteci yazar Nedim Şener, Gazeteciler.com'un youtube kanalında Cuma Obuz'un konuğu oldu.

Gazetecilik serüveni ve Hrant Dink dosyası ile hayatında yaşanan değişiklikleri anlatan Şener, Dink dosyasının üzerine gittiğinde FETÖ ile karşılaştığını söyledi.

Ergenekon üyeliği suçlamasıyla cezaevinde yattığını ve yaşanan süreçteki mücadelesini anlatan Şener, FETÖ'nün kendisini defalarca tehdit ettiğini belirtti.

Nedim Şener AK Partili mi?

Hakkında en çok merak edilen konulardan biri olan "AK Partili misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Şener, Cumhurbaşkanı ile bir kez bile bir araya gelmediklerini, bakanlardan veya partiden sürekli görüştüğü bir tanıdığının olmadığını ifade ederek cevapladı.

15 Temmuz'dan günümüze yaşanan süreci de ele alan Şener, son tahliyeleri değerlendirdi.

Ahmet Altan'a çağrı

Ahmet Altan'a yüklenen Şener, Taraf gazetesinde atılan manşetlerin unutulmayacağını ifade ederek yetkililere "Taraf gazetesinin arşivlerini açın" çağrısında bulundu.

Ahmet Altan'ın "Balyoz'un bir darbe planı olduğuna inanıyorum" sözlerini eleştiren Şener, Altan'a açık çağrıda bulunarak "Madem Balyoz'un darbe planı olduğuna inanıyorsun; bildiğin ne varsa mahkemeye sun ve anlat" çağrısında bulundu.

GAZETECİLER.COM'UN YOUTUBE KANALINA ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYIN