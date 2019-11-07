HABER /  DÜNYA

Bahreyn'de 117 yıl sonra bir ilk! Kasım'da yanıyorlar

Bahreyn'de doğudan esen rutubetli ve sıcak hava nedeniyle son 117 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın Bahreyn Meteoroloji Kurumuna dayandırdığı habere göre, ülkede 2019 yılı ekim ayı sıcaklık ortalaması geçen yılın aynı dönemine göre 2,9 derece artarak 32,1 dereceye çıktı.

Açıklamada söz konusu sıcaklık değerinin 1902'den bu yana görülen en yüksek ortalama olduğu belirtildi.

Ekim ayı gündüz hava sıcaklığı ortalamasının da 2,8 derece artışla 35,9'a yükseldiği bilgisi verilen haberde, bunun da 1946'dan bu yana görülen en yüksek gündüz sıcaklık ortalaması olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Sıcak ve ılıman bir iklimin hakim olduğu Bahreyn'de yıllık ortalama hava sıcaklığı 16,6 olarak ölçülüyor.

 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan verdiği sözü tuttu 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etti
Nedim Şener'den Ahmet Altan'a Balyoz çağrısı: Ne biliyorsan anlat
ABD'den Türkiye aleyhine yeni bir hamle! Bakın bu kez ne yaptılar!
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den korkutan İstanbul uyarısı
Dolar güne nasıl başladı? Stratejistlerden spekülatif saldırı uyarısı
Galatasaray tersten tarih yazıyor! Utanç tablosuna bakın
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan imzaladı Hazine karşılayacak! Suriye'deki sivil halka 100 bin ton un hibe
MHP'li Sefer Aycan: Türkiye İngiltere'nin, Avrupa'nın plastik atığını alıyor
Işın Karaca Tuğrul Odabaş boşandı Işın Karaca eşi kimdir?
Ahmet Hakan tarafını seçti Canan Kaftancıoğlu Necati Özkan kavgası
Zidane: Bu 3 puan bize iyi geldi
Poposuna estetik yorumu geldi Seda Sayan yemin ederek yanıt verdi
Yorumlar