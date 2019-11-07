Zidane: Bu 3 puan bize iyi geldi

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray galibiyetini

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 6-0 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

''Hak edilmiş bir galibiyet''

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Fransız teknik adam, önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Bizim için gerçekten gerekliydi ama aynı zamanda hak edilmiş bir galibiyet. İlk 15 dakikada 3 gol bulduk ve Şampiyonlar Ligi'ne yeniden bir başlangıç yaptık diyebiliriz. 4-0 biten ilk yarıdan sonra iyi 2. yarı geçirdik. Sonra biraz yavaşladık ama yine de böyle bir rakibe karşı iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

''Bu 3 puan bize iyi geldi"

5-0'dan sonra da istekli oynadıkları hatırlatılan Zidane, "Gol atmak oyuncuların içinden gelen bir şey ama aynı zamanda hangi takım için oynadıkları da hesaba katılmalı. Böyle bir skorla oynarken, daha iyisini yapmak için uğraşmak lazım. Bu 3 puan bize iyi geldi" ifadelerini kullandı.