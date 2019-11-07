HABER /  GALATASARAY

Zidane: Bu 3 puan bize iyi geldi

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray galibiyetini

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 6-0 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

''Hak edilmiş bir galibiyet''
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Fransız teknik adam, önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Bizim için gerçekten gerekliydi ama aynı zamanda hak edilmiş bir galibiyet. İlk 15 dakikada 3 gol bulduk ve Şampiyonlar Ligi'ne yeniden bir başlangıç yaptık diyebiliriz. 4-0 biten ilk yarıdan sonra iyi 2. yarı geçirdik. Sonra biraz yavaşladık ama yine de böyle bir rakibe karşı iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

''Bu 3 puan bize iyi geldi"
5-0'dan sonra da istekli oynadıkları hatırlatılan Zidane, "Gol atmak oyuncuların içinden gelen bir şey ama aynı zamanda hangi takım için oynadıkları da hesaba katılmalı. Böyle bir skorla oynarken, daha iyisini yapmak için uğraşmak lazım. Bu 3 puan bize iyi geldi" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim: Sadece üzülmedik aynı zamanda utandık
Kılıçdaroğlu HDP'li başkanları böyle savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump ile görüştü! ABD'ye gidiyor
Real Madrid Galatasaray maçı özet ve golleri
Bakan Akar: DEAŞ'lılar iade edilecek
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid'in 18'lik yıldızı Galatasaray'ı yıktı tarihe geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum!
Galatasaray taraftarından olay tezahürat
2020 MTV tablosu motor hacmine göre yeni fiyat tablosu
Poposuna estetik yorumu geldi Seda Sayan yemin ederek yanıt verdi
Yorumlar