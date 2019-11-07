Dolar güne nasıl başladı? Stratejistlerden spekülatif saldırı uyarısı

TL'de jeopolitik risklerin azalması ve küresel düşük faiz trendinin de desteğiyle güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında faiz-kur-enflasyon oyununu bozduklarını söyleyerek, "Bu faizi düşürmekten başka çare yok dedim, bunu düşürdükçe enflasyon düşer dedim, büyüme hızlanır dedim. Şimdi sistem değişince TCMB (başkanını) görevden alma yetkisini de aldık, laf dinlemiyordu. Yeni arkadaş ile devam ettik, dedik ki faiz oranlarını düşüreceğiz. Faiz kalkınmada en büyük zulümdür, üretimi durdurur, sizin büyümenizi engeller, adımlar atılınca hava değişir" diye konuştu.

Dolarda son durum

"Uysal’dan çok büyük beklentileri var"

Rabobank Stratejisti Piotr Matys, daha önce yapılan indirimlerin ardından Aralık’ta 50-100 baz puan civarında bir indirimin daha temkinli bir adım olacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: Erdoğan’ın son açıklamaları Başkan Uysal’dan çok büyük beklentileri olduğunu gösteriyor. Para politikasında bu derece hızlı bir gevşeme dış koşulların bozulması halinde TL’nin kırılgan ve spekülatif saldırılara açık bir hale gelmesine yol açacak bir politika hatası ile sonuçlanabilir.

Altında son durum