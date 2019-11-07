Galatasaray taraftarından olay tezahürat
Galatasaray'ın Real Madrid'den ilk yarıda 4 gol yemesi, maçı Madrid'de izleyen sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu.
Tribünlerde protesto vardı
Mücadeleye çok kötü başlayan sarı-kırmızılı takım, 7 dakikada Rodrygo'nun golleriyle 2-0 geriye düştü. Ramos'un penaltıdan farkı 3'e çıkarmasıyla şok yaşayan Galatasaraylı futbolcular büyük tepki topladı.
İlk yarının son bölümünde Nagatomo'nun hatasıyla Benzema'nın skoru 4-0'a getiren golü geldi.
Sahada varlık gösteremeyen Galatasaraylı futbolcuları, tribünde maçı izleyen taraftarlar protesto etti.
Madrid'de sarı-kırmızılı ekibi desteklemeye gelen futbolseverler, "Formayı çıkarın çıplak oynayın" , "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" şeklinde bağırdılar.