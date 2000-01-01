PTT AŞ MEHMETÇİĞİN YANINDA

Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olarak birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, toplum olarak bir bütün halinde zorlukların üstesinden gelmek, her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren PTT, ülkemizin geleceği için canla başla çalışan güvenlik güçlerini ve yakınlarını unutmayarak düzenlediği kampanyalarla yanlarında olduğunu bir kez daha gösteriyor.