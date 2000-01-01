PTT AŞ MEHMETÇİĞİN YANINDA
PTT AŞ asker, şehit aileleri ve gazilere APS Kurye ve Posta Kargosu gönderilerinde yıl boyunca yüzde 30 indirim uyguluyor.
Bu yıl 179. yılını kutlayan, vatandaşlara güvenilir ve kaliteli hizmet çeşitliliği ile yurt genelinde ulaşılabilir hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yıl boyunca indirim kampanyaları sunuyor.
Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olarak birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, toplum olarak bir bütün halinde zorlukların üstesinden gelmek, her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren PTT, ülkemizin geleceği için canla başla çalışan güvenlik güçlerini ve yakınlarını unutmayarak düzenlediği kampanyalarla yanlarında olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na da gönülden destek veren PTT, asker, şehit aileleri ve gazilere APS Kurye ve Posta Kargosu gönderilerinde yıl boyunca yüzde 30 indirim uyguluyor.
Şehit aileleri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen kimlik belgelerini, gaziler ise durumlarını gösteren belgelerini ibraz etmesi durumunda, ticari gönderileri hariç bu hizmetten faydalanabiliyor.