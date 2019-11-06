Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil tüm aile üyeleri gözaltına alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuyla ilgili "Bağdadi'nin eşinini yakalanmasıyla ilgili yeni bilgileri açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonda ölü geçirilen terör örgütü DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ablasından sonra eşini de yakalandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.



Erdoğan'ın duyurusunun ardında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil tüm aile üyeleri gözaltına alındığını açıkladı

"Bağdadi'nin tüm ailesini yakaladık"

Twitter hesabından DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir."