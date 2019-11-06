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Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na ince mesaj

Necati Özkan'ın Ekrem İmamoğlu'nu kaleme aldığı kitabına Canan Kaftancıoğlu eleştiride bulunca, Uğur Dündar'dan tepki geldi.

Yerel seçimde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan, "Kahramanın Yolculuğu" adlı bir kitap kaleme aldı.

Canan Kaftancıoğlu tepki göstermişti
Kaftancıoğlu, Necati Özkan'ın yazdığı kitabı eleştirerek "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" ifadelerini kullanmıştı.

Uğur Dündar'dan tepki
Gazeteci Uğur Dündar da, Necati Özkan‘ın seçim dönemini ve yürütülen kampanyayı anlattığı “Kahramanın Yolculuğu” kitabını hedef alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu‘nu eleştirdi.

"Köstek olmaya çalışanlar çatlasın"
Twitter’daki resmi hesabından  Necati Özkan'a destek paylaşımında bulunan Uğur Dündar, isim vermeden Canan Kaftancıoğlu’nu şu sözlerle hedef aldı:

"Kahramanın Yolculuğu’yla yükselen umuda destek olup, ülke çapına yayarak büyütmek yerine, köstek olmaya çalışanlar çatlasın!.."

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