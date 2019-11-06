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Avrupa Birliği’nden kritik Türkiye çıkışı! On milyonlarca Euro vereceğiz

AB'nin üst düzey yetkililerinden Maciej Popowski, "Mültecilerin Türkiye'den çıkmasını engellemek için Türkiye'ye on milyonlarca Euro vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde, “Kapıları açarız, mülteciler Avrupa’ya gider” diyerek sık sık gündeme getirdiği mülteci sorunuyla ilgili Avrupa Birliği’nden flaş bir açıklama geldi.

50 milyon Euro hazırlanıyor

Associated Press’in haberine göre Avrupa Komisyonu’na bağlı AB’nin Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, “AB 50 milyon Euroluk bazı önlemler almaya hazırlanıyor. Bu paranın bir kısmı Türkiye’nin sahil güvenlik performansını ve arama operasyonlarının geliştirilmesi için kullanılacaktır” diye konuştu.

"Türk toplumuyla entegre olsunlar"

Popowski paranın geri kalan kısmının mülteci merkezlerinin şartlarını iyileştirmek ve Türkiye’deki mültecilerin Türkiye’de kalarak Türk toplumuyla entegre olmasına destek olmak için harcanacağını söyledi.

Popowski, paranın Türkiye’nin AB’ye girmesi sürecinde oluşturulan bütçeden verileceğini vurguladı.

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