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Süleyman Soylu 'doktora görün' dedi Ümit Özdağ yanıt verdi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halkı Suriyelilere karşı kışkırtmakla suçladığı İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a "bulduğunuz doktorlara tedavi ettirin" dedi. Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendine güveniyorsan gel Suriyeli sığınmacıları konuşalım” diye yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ile İYİ Partili Ümit Özdağ Suriyeli sorunu üzerinden kapıştı. Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir otelde İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Soylu, Özdağ'ı kamuoyunu yanlış bilgilendirmek ve tahrik etmekle suçladı.

"Biz verilerle yalanlamaktan usandık"

Özdğ'ı akıl almaz felaket senaryoları ortaya koymakla eleştiren Soylu, şu ifadeleri kullandı: 

"Profesör olması cahil olmasını engellemez ki. Yerleştirmeye çalıştıkları fikir 'hepsi gidecek mi, gitmeyecek mi.' Toplumu buna şartlamaya, bir cadı avına motive etmeye çalışıyorlar. Göç genel müdürlüğümüz twitter hesabından bunlara cevap veriyor, biz verilerle yalanlamaktan usandık, ne yazık ki bu kişiler bu tezviratlarından bıkmadılar. Bu iftiralardan yalanlardan bıkmadılar usanmadılar.

"Bu adamın tedaviye ihtiyacı var"

Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun. Bu adamın yalanlarını, biraz bu adama karşı dostluğunuz varsa yakın bulduğunuz doktorlara tedavi ettirin. Bu adamın tedaviye ihtiyacı var hasta. Mazlum insanların üzerine hakaret, tehdit bindiren bu adamın tedaviye ihtiyacı var. Eğer aynı siyasi partiye mensupsanız, başta genel başkana buradan çağrıda bulunuyorum ne olursunuz bu adamın başka işleri de var bunu sizler de biliyorsunuz. Bu adamın tedaviye ihtiyacı var. Bunu masum insanlarla uğraşmaktan alıkoyun. Attığı tweetlerle sosyal medyadaki sapkın yaklaşımlarından uzaklaştırmaya çalışın. Bunu göçle ilgilenen birisi olarak söylüyorum. Bu adamı Türkiye’nin bu politikalarının yakasından ne olursunuz düşürün.”

Özdağ'dan televizyon daveti

Soylu'nun sert sözlerle eleştirdiği Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, Soylu'yu televizyon programında bu konuyu tartışmaya davet etti.

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