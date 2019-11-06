2020 MTV fiyatları 1-3 yaş arası araç vergisi zamlı oranlar

1 Ocak 2020 itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları yüzde 22.58 oranında zamlanacak. 1300 cc'den küçük 1-3 yaş arası araç vergisi bin 55 liraya çıkıyor. İşte tüm araçların yeni MTV oranları:

2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 23.73'ken Cumhurbaşkanlığı kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlenmişti. 2020 yılında araç vergisi yüzde 22.58 oranında zamlanacak. Peki bu durumda hangi araç için ne kadar MTV ödenecek? İşte motor hacimlerine göre 2020 yılı MTV araç vergileri tam listesi:

1-3 yaş 0-1300 cc araçların yeni vergisi

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 1055 lira

1-3 yaş 1301-1600 cc araçların yeni vergisi

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1837 lira

1-3 yaş 1601-1800 cc araçların yeni vergisi

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 3245 lira

1-3 yaş 1801-2000 cc araçların yeni vergisi

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 5112 lira

4-6 yaş 0-1300 cc araçların yeni vergisi

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 735 lira

4-6 yaş 1301-1600 cc araçların yeni vergisi

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1377 lira

4-6 yaş 1601-1800 cc araçların yeni vergisi

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2534 lira

4-6 yaş 1801-2000 cc araçların yeni vergisi

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3936 lira

7-11 yaş 0-1300 cc araçların yeni vergisi

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 411 lira

7-11 yaş 1301-1600 cc araçların yeni vergisi

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 799 lira

7-11 yaş 1601-1800 cc araçların yeni vergisi

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1493 lira

7-11 yaş 1801-2000 cc araçların yeni vergisi

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2314 lira

1-3 yaş 0-1300 cc Matrahı 46 bin 300 liraya kadar araçların vergisi

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 1055 lira

1-3 yaş 0-1300 cc Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV: 946 lira

2020 MTV: 1159 lira

1-3 yaş 0-1300 cc Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV: 1033 lira

2020 MTV: 1266 lira

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1-3 yaş 1301-1600 cc Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1837 lira

1301-1600 cc Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 1649 lira

2020 MTV’si: 2021 lira

1301-1600 cc Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1799 lira

2020 MTV’si: 2205 lira

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1-3 yaş 1601-1800 cc Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV: 2911 lira

2020 MTV: 3568 lira

1601-1800 cc Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV: 3176 lira

2020 MTV: 3893 lira

1-3 yaş 1801-2000 cc Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV’si: 4586 lira

2020 MTV’si: 5621 lira

1801-2000 cc Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV’si: 5003 lira

2020 MTV’si: 6132 lira