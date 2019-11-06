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Ünlü isimlerden Kılıçdaroğlu'na Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan tepkisi CHP'li vekil de var

Kumpas mağduru CHP'li ve İYİ Partili bazı isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyeleri hakkında partisinin dünkü grup toplantısında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

15 Temmuz 2016'da yaşanan alçak darbe girişiminde 251 vatandaşımızın şehit edilmesinin müsebbibi FETÖ terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada mahkeme tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın ise adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesi kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi. Tahliye kararına tepki gösterenler olduğu kadar, karardan memnuniyet duyanlar da vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dün gerçekleşen grup toplantısında tahliye kararıyla ilgili "Bazı gazeteci arkadaşlarımız tahliye oldular ama yetmiyor, hapiste düşünce suçlusu olmaz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenler, Ahmet Altan'la Kılıçdaroğlu'nun birlikte çekilen fotoğrafını da paylaştılar. Söz konusu fotoğraf 2015 yılına ait. Kılıçdaroğlu'nun Çetin Altan'ın vefatı nedeniyle yaptığı ziyarette çekilmişti. 

Eski CHP'li vekil Çiçek: Kılıçdaroğlu burada diye bağırttığı Ilıcak ve Altan kardeşlere kavuştu

CHP liderine tepki gösteren bir diğer isim ise, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarından hapis yatmış olan eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'ti. Çiçek, "Kılıçdaroğlu ‘Burada’ diye bağırttığı Ilıcak ve Altan kardeşlere kavuştu" dedi.

CHP'li vekil Çelebi de sert tepki göstermişti

Ergenekon kumpasında hapis yatan CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise Altan ve Ilıcak'ın tahliyesini şöyle yorumlamıştı:

Ahmet Tatar: Bize hangi sıfatla hitap edeceksin

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren isimlerden birisi FETÖ’nün "Amirallere Suikast" kumpasındaki iftiraları nedeniyle canına kıyan Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar oldu.

Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KUMPASDER) Başkanı da olan Ahmet Tatar, "Sayın Kılıçdaroğlu, şayet 'Arkadaşlar' diye Nazlı Ilıcak'tan Ahmet Altan'dan bahsediyorsanız bize hangi sıfatla hitap edeceksiniz? Şayet bunların yaptığı gazetecilik ise namusuyla şerefiyle işini yapan gerçek gazetecileri ne adla anmayı düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Ali Türkşen: Kucaklanmayı en fazla hak kişi o değil mi bu durumda 

Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren isimler arasında Poyrazköy kumpasında yıllarını hapishanede geçiren Ali Türkşen de var. Türkşen, Kılıçdaroğlu ile Ahmet Altan daha önce çekilen fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

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