Erdoğan şimdi açıklıyorum deyip duyurdu: Bağdadi'nin hanımını da yakaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlahiyat'ın 70. yılı kutlama töreninde son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, ilk defa şimdi açıklıyorum deyip "Bağdadi'nin hanımını da yakaladık" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben dindar gençler dedim bana imam hatip mezunu sözde köşe yazarları bile saldırdı. Yine aynı şeyi söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda bilançoyu açıklayan Erdoğan, "Suriye Milli Ordusu 114, biz 10 şehit verdik" diye konuştu.

"İmam hatiplerde Kur'an dersleri boş geçiyor"

"İlahiyat mezunları öğretmen olmak için gayret etmiyor. İmam hatiplerde Kur'an dersleri boş geçiyor." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dindar gençlik dedim bana imam hatipler bile saldırdı.

'Tokatlayın' diyecek miyiz?

-Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı çevirip 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz.

"Biz de hanımını yakaladık"

-ABD, bağdadi kendini imha etti ciddi iletişim kampanyası başlattılar. Şu anda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve devam edeceğiz. Terör örgütü ile verdiğimiz mücadele hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü şekilde devam ediyor.