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Din dersine ‘Hristiyan öğretmen giriyor' iddiasına soruşturma

İhlas Haber Ajansı

AYDIN’da din derslerine giren ancak Hristiyan olduğu öne sürülen öğretmen Esma B.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Aydın’da ilk olarak özel okullarda Din dersi öğretmenliği yapan Atatürk İlahiyat Fakültesi mezunu Esma B.K. daha sonra devlet memuru olarak devlet okullarında devam etti.

Misyonerlik çalışmaları yürütüyor iddiası

15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden alınan ancak daha sonra yeniden görevi iade edilen Esma B.K.’nin sosyal medya hesaplarından misyonerlik çalışmaları yürüttüğü iddia edildi.

Soruşturma başlatıldı

Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından yapılan açıklamada "Yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkede insanlara din eğitimi verecek insanların İslam ve Müslümanlıkla alakası olmaması kabul edilmez bir şey” diye denirken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öğretmenden açıklama

Hakkındaki iddialardan haberdar olmadığını belirten din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni Esma B.K. okulda derslerine devam ettiğini belirtti. Yıllarca Aydın’da görev yapıp Aydın’da ikamet eden öğretmen Esma B.K. doktor olan eşinin İzmir’de görev yapmasından dolayı da Kuşadası’ndaki derslerine İzmir’den gelip gittiğini söyledi.

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