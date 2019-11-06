Din dersine ‘Hristiyan öğretmen giriyor' iddiasına soruşturma

AYDIN’da din derslerine giren ancak Hristiyan olduğu öne sürülen öğretmen Esma B.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Aydın’da ilk olarak özel okullarda Din dersi öğretmenliği yapan Atatürk İlahiyat Fakültesi mezunu Esma B.K. daha sonra devlet memuru olarak devlet okullarında devam etti.

Misyonerlik çalışmaları yürütüyor iddiası

15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden alınan ancak daha sonra yeniden görevi iade edilen Esma B.K.’nin sosyal medya hesaplarından misyonerlik çalışmaları yürüttüğü iddia edildi.

Soruşturma başlatıldı

Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından yapılan açıklamada "Yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkede insanlara din eğitimi verecek insanların İslam ve Müslümanlıkla alakası olmaması kabul edilmez bir şey” diye denirken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.