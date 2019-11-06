HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 6 isim Braga kadrosuna alınmadı

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Gökhan Gönül, Braga maçı kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın Portekiz'in Braga takımına konuk olacak. Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. 

6 isim kadroda yok
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli oldu. Bugün saat 11:30’da özel uçakla Porto’ya oradan da karayolu ile Braga’ya gidecek olan siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül’ü maç kadrosuna dahil etmedi.

Siyah-beyazlı ekibin 17 kişilik maç kadrosu şu şekilde:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan sarsıcı sözler! Siz zaten ölüsünüzdür
Fatih'te bir evde 4 kardeş ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Abdulkadir Selvi'nin Cumhurbaşkanlığı kaynağından bomba kulis
Ahmet Hakan geldi Hürriyet'in manşeti 'yayın yönetmenim değişti' diyor
Sergen Yalçın Halis Özkahya'nın üzerine yürümüştü! Rekor ceza kapıda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı tam bir cehalettir
ÖNCEKİ HABERLER
Karamollaoğlu: Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine geç kalınmış
Yeni trafik cezaları 2020 tam liste zamlı yeni cezalar
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal karar! Mültecilerin geçişi yasaklanıyor
LeBron James'ten üst üste üçüncü triple-double
Cinsel gücü arttıran 9 besin hem kadın hem erkek için!
Tuğrul Odabaş kimdir kaç yaşında Işın Karaca'nın 2. eşi boşanıyor
Yorumlar