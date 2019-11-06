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Evi olan herkesi ilgilendiriyor! 2019 yılı emlak vergisi ne zaman ödeniyor kimler muaf?

2019 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri alınmaya başlandı.İsteyen vatandaşlar ödemelerini internet üzerinden online olarak yapabileceği gibi kredi kartı ya da nakit olarak 1 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında belediye veznelerinden yapabilecek.

2019 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri alınmaya başlandı.İsteyen vatandaşlar ödemelerini internet üzerinden online olarak yapabileceği gibi kredi kartı ya da nakit olarak 1 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında belediye veznelerinden yapabilecek.

2019 Emlak vergisi borcunuz olup olmadığını ya da daha önceden olan geçmiş borçlarınızı ve ödeme işlemlerini E- Devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti internet üzerinden yapabilirsiniz.

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Emlak vergisi muafiyet şartlarını taşıyan kişiler emlak vergisi ödemez. Aranılan emlak vergisi muafiyeti şartları ise şu şekilde sıralanmaktadır; Söz konusu konutun 200 metrekareden daha küçük olması ve bu haktan yararlanacak olan konut sahibinin kendi adına kayıtlı başka bir taşınmazı bulunmaması kaydı ile hiçbir geliri olmayan kişiler, ev hanımları, şehit yakınları, gaziler ve emekliler emlak vergisi ödemiyorlar.

İadesini isteyin

Emlak vergisi muafiyeti hakkından yararlanmak isteyen kişilerin bunu taşınmazın adres olarak kayıtlı olduğu belediyede yer alan tapu dairesine giderek verdiği dilekçe ile beyan etmesi gerekiyor. Yine bu kişinin daha önceden ödemiş oldukları emlak vergisi varsa fazla ödenen emlak vergisi geri alınabiliyor. Burada zaman aşımı 5 yıl olarak uygulanıyor ve 5 yıllık ödenen emlak vergisi tutarı toplu para olarak ödeniyor.

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