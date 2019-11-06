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Tottenhamlı Heung-Min Son'un kırmızı kartı iptal edildi

Anadolu Ajansı

İngiltere Futbol Federasyonu, Everton ile Tottenham arasında oynanan Premier Lig 11. hafta mücadelesinde kırmızı kart gören Heung-Min Son'un cezasını iptal etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Son'ın gördüğü kırmızı kart için Tottenham tarafından yapılan itirazın kabul edildiği, hakemin hatalı karar verdiğinin ortaya çıkması üzerine 27 yaşındaki futbolcuya verilen 3 maçlık cezanın da iptal edildiği belirtildi.

Güney Koreli forvet, bu kararın ardından takımının Sheffield United ile hafta sonu yapacağı lig maçında forma giyebilecek.

Everton ile Tottenham arasında oynanan karşılaşmanın 78. dakikasında Heung-Min Son ile ikili mücadeleye giren Evertonlı Andre Gomes'in ayak bileği kırılmıştı. Hakem Martin Atkinson tarafından önce sarı kart verilen Güney Koreli oyuncu, daha sonra doğrudan kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Heung-Min Son, talihsiz olayın ardından gözyaşlarına hakim olamayarak büyük bir üzüntüyle soyunma odasının yolunu tutarken, sonrasında yapılan video incelemelerinde ise Güney Koreli oyuncunun Gomes'e faul yapmadığı anlaşılmıştı.

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