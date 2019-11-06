Işın Karaca eşleri kaç kere evlendi bilinmeyen ilk eşi kimdir?

Güçlü sesi ile sevilen şarkıcı Işın Karaca ani bir kararla boşanacağını açıkladı. 2016 yılında çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile evlenen Işın Karaca'nın boşanma sebebi ise görüş ayrılığı. Peki 3. kez boşanacak olan Işın Karaca'nın eşi Tuğrul Odabaş kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Işın Karaca Tuğrul Odabaş ile bugün boşanıyor. Çift 2016 yılında büyük bir aşkla evlenmişti. Işın Karaca ve Tuğrul Odabaşı çocukluk arkadaşıydı. 3. kez nikah masasına oturan Işın Karaca'nın bu evliliği de bitti. İLK evliliğini 19 yaşında yapan Işın Karaca'nın bu evlilikten Arda Kıvanç adında bir oğlu var. ikinci evliliğini ise stilist, moda danışmanı olan Sedat Doğan ile 2011 yılında yaptı. Bu evlilikten Mia adında bir kızı oldu.

2016 yılında nikah masasına oturan Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin görüş farklılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldıkları öğrenildi.

Boşanma kararının ardından Tuğrul Odabaş, Işın Karaca ile birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Ünlü şarkıcı da eşinin evden ayrılmasının ardından boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Işın Karaca çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş’la 2016 yılında üçüncü evliliğini yapmıştı. Ünlü şarkıcı, 9 Eylül tarihinde Odabaş’ın doğum gününü Instagram hesabında duygusal bir notla kutladı.

Karaca o karenin altına şunları yazmıştı:

“Canım, en iyi arkadaşım, sırdaşım, sevdiğim, güldüğüm, ağladığım, dert ortağım, uzun yol arkadaşım, kadın olmanın tüm güzelliğini yaşatırken aile olmanın şahaneliğini yaşatan babamız. "

"İyi ki doğdun sevdiğim. Hayatın bize armağan ettiği her güne şükürler olsun. Birlikte nice güneşler batırmaya.”

IŞIN KARACA KİMDİR: Işın Karaca, 7 Mart 1973 tarihinde Londra‘da dünyaya geldi. Öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatrobölümünde okurken de devam etti. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü.Müzikal kariyerine Panik Atak grubu üyesi olarak başladı. 1997'de Disney'in animasyon çizgi filmi Herkül'ün Türkçe film müziklerinden "Kutsal Gerçek I-II-III", "Sıfırdan Oldu", "Söyleyemem", "Bir Yıldız Doğuyor" adlı şarkıları Melis Sökmen, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Yonca Karadağ gibi isimlerle beraber yorumladı. İki kere Eurovision Türkiye elemelerine katıldı.

2000 yılında 'Bir Kırık Sevda' ve 2001 yılında 'Kaderimsin' adlı şarkılarla Türkiye elemelerini kazanamadı ama OGAE İkinci Şans Yarışmasında Türkiyeyi temsil etti. "Bir Kırık Sevda" 2000 yılında 104 puanla 7. olurken, "Kaderimsin" 2001 yılında 52 puanla 14. oldu.19 yaşında yaptığı evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu vardır. İlk eşinden daha sonra boşandı. Aranjör Erdem Yörük ile beraberliği 12 yıl devam etti.

Silist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda bitirdi.

İkinci evliliğini ise stilist, moda danışmanı olan Sedat Doğan ile 2011 yılında yaptı. Bu evlilikten Mia adında bir kızı oldu.

İkinci defa yolları birleşen ikili, 30 Mayıs 2011 tarihinde nikah masasına oturdu. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya geldi. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar verdi. Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşandı. Işın Karaca, çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile kasım ayında nikah masasına oturdu.