CHP'de kavga! Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'nun adamına olay sözler

CHP'de büyük bir kavga çıktı. Seçim sürecinde Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında bir sürtüşmeden bahsediliyordu. Bu iddialar sürekli yalanlandı ancak bugün Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı olay tweet kavgayı resmen doğruladı. Kaftancıoğlu İmamoğlu'nun kampanya direktörünü bombaladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, 'Kahramanın Yolculuğu' isimli bir kitap hazırlayan Özkan için "Kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun seçim kampanyası kitap oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını hazırlayan Necati Özkan, İmamoğlu'nun seçim zaferi sürecini anlattığı 'Kahramanın Yolculuğu' isimli bir kitap yayınlamıştı.

Kaftancıoğlu kitabı eleştirdi! Kendisini kahramanlaştırmaya çalıştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, söz konusu kitabı eleştirerek Özkan'ın 'kendisini kahramanlaştırmaya çalıştığını' söyleyerek şu tweeti paylaştı

Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle

Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir! — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) November 6, 2019

Kitabın önsözünü İmamoğlu yazdı

CHP'de olay olan kitap İstanbul'da bilboardlarda yerini aldı. Necati Özkan İmamoğlu'na iki seçim kazandıran süreci anlattığı kitabında kendine pay çıkarmayı ihmal etmedi.

İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusu

Kitabın önsözünü ise Ekrem İmamoğlu yazdı.İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'nun sözleri için ne diyeceği merak konusu.