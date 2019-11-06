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HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak yerine kayyum atanan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mızraklı hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

15 yıla kadar hapis istemi

Terör soruşturması' kapsamında tutuklanan Adnan Selçuk Mızraklı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamedeki suçlamalar

İddianamede, "Mızraklı'nın terörist cenazesi, taziyesi ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen birçok eylem ve toplantılara katıldığı" ifadelerine yer verildi.

KCK ile iltisaklı Sarmaşık Derneği

"Bakanlar Kurulu'nca alınan karar gereğince çıkarılan 677 sayılı KHK ile terör örgütü PKK/KCK ile iltisakı olduğu gerekçesiyle Sarmaşık Derneği'nin kapatıldığı" hatırlatılan iddianamede, "Mızraklı'nın derneğin eski başkanı ve son dönem yönetim kurulu üyesi olduğunun tespit edildiği" belirtildi.

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