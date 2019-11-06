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Karamollaoğlu: Ilıcak ve Altan'ın tahliyesine geç kalınmış

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesini geç kalınmış bir tahliye olarak değerlendi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında konuştu.

Karamollaoğlu, “FETÖ’nün medya yapılanması” iddiasıyla yürütülen davada Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında verilen tahliyeleri olumlu karşıladığını söyleyerek geç kalınmış taliyeler olduğunu ifade etti. Karamollaoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Aslında geç kalmış bir tahliye”

“Ben şahsen her noktada fikirleri ile bağdaşmayabiliriz ama bu 3 kişide kendi fikirlerini çok rahat bir şekilde kamuoyuna duyuran şiddete de hiç taraftar olmadığım insanlar. Nazlı Hanım’ın tabii başka bir özelliği var. Biz Nazlı Hanım ile birlikte milletvekilliği yaptık. Bizim partimizden milletvekili seçilmiştir. Onun için bu kadar gecikmiş olmasına rağmen serbest bırakılmaları güzel haber. Onlar da zaten epey bir zaman ceza çektiler. Ben kendilerine bundan sonraki ömürlerinde hayırlı huzurlu bir hayat temenni ediyorum. Biraz geç kalmış gibi geliyor bana ama tahliye olmalarını olumlu karşılıyorum.”

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