Sergen Yalçın Halis Özkahya'nın üzerine yürümüştü! Rekor ceza kapıda

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebebiyle disiplin kuruluna gönderilmişti. Eski hakem yorumcusu Deniz Çoban, Sergen Yalçın'ın 18 maç ceza alabileceğini ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi.

Kasımpaşa maçında çılgına döndü

2-2 sona eren Kasımpaşa maçında çılgına dönen ve Halis Özkahya'ya sert tepki gösteren Sergen Yalçın'ı yardımcıları Murat Şahin ve Çağdaş Atan güçlükle sakinleştirmişti.

Kırmızı Çizgi Futbol'da açığa kavuştu

Maçın 84. dakikasında kırmızı kartla tribüne gönderilen Teknik Direktör Sergen Yalçın'a hakem Halis Özkahya'nın, "Defol" deyip demediği konusu, Kırmızı Çizgi Futbol'da açığa kavuştu.

"Defol dediğini duymadım"

Canlı yayın esnasında programın yorumcularından Candaş Tolga Işık'a mesaj atan Sergen Yalçın, "Halis Özkahya'nın defol dediğini duymadım" ifadelerini kullandı.

18 maç ceza alabilir

Eski hakem yorumcusu Deniz Çoban, Sergen Yalçın'ın PFDK sevkini kişisel twitter hesabından yorumladı ve genç hocanın büyük bir sorunla baş başa kalacağına işaret etti. Sergen Yalçın'ın hakeme hakaretten sevk edildiğini belirten Çoban, konu ile ilgili şu paylaşımı yaptı: