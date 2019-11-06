RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den istifa kararı TÜRKSAT'ı bıraktı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den dikkat çeken bir istifa kararı geldi. Şahin, "Başkanlığını yaptığım RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumumuzun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin kamuoyunda tartışmalara neden olan TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden bugün istifa eden Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Başkanlığını yaptığım RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumumuzun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için tamamen hukuki, vicdani ve ahlaki sınırlar içerisinde görev aldığım TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılıyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 5, 2019

11 Haziran'da TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

'Kılıçdaroğlu ahlaksızca para alıyor demişti'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada Ebubekir Şahin ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor. Yayım iletim yetkisi bulunan ve 06118 sicil numarasıyla kayıtlı bir platform. Doğrudan RTÜK'le ilişkili. Ahlaksızca para alıyor buradan. Orada tarife belirleyip RTÜK'e gelip bunu uyguluyor. Kendisini uyardık, buradan istifa et dedik. Arpalık kadar kuruluş var, git oralardan paranı al" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Ebubekir Şahin RTÜK Başkanlığı'nın yanı sıra 11 Haziran 2019 tarihinde de TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti. CHP Kontenjanından seçilen üyeler Üst Kurul toplantısında şifahen Şahin'e istifa çağrısında bulunmuş, sonuç alınamayınca da yazılı başvuruda bulunmuşlardı.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici, geçen hafta yapılan Üst Kurul Toplantısında, tarafsızlığını yitirdiği, gizli kararları açıkladığı, yayın kuruluşlarında lehe ve aleyhe tutum sergilediği gerekçesi ile oyçokluğu ile üyelikten çekilmiş sayılmıştı.