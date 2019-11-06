HABER /  MEDYA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den istifa kararı TÜRKSAT'ı bıraktı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den dikkat çeken bir istifa kararı geldi. Şahin, "Başkanlığını yaptığım RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumumuzun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin kamuoyunda tartışmalara neden olan TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden bugün istifa eden Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

11 Haziran'da TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

'Kılıçdaroğlu ahlaksızca para alıyor demişti'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada Ebubekir Şahin ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Kendi görev alanıyla ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Bu zat TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine atanıyor. Yayım iletim yetkisi bulunan ve 06118 sicil numarasıyla kayıtlı bir platform. Doğrudan RTÜK'le ilişkili. Ahlaksızca para alıyor buradan. Orada tarife belirleyip RTÜK'e gelip bunu uyguluyor. Kendisini uyardık, buradan istifa et dedik. Arpalık kadar kuruluş var, git oralardan paranı al" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Ebubekir Şahin RTÜK Başkanlığı'nın yanı sıra 11 Haziran 2019 tarihinde de TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti. CHP Kontenjanından seçilen üyeler Üst Kurul toplantısında şifahen Şahin'e istifa çağrısında bulunmuş, sonuç alınamayınca da yazılı başvuruda bulunmuşlardı.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici, geçen hafta yapılan Üst Kurul Toplantısında, tarafsızlığını yitirdiği, gizli kararları açıkladığı, yayın kuruluşlarında lehe ve aleyhe tutum sergilediği gerekçesi ile oyçokluğu ile üyelikten çekilmiş sayılmıştı.

İlgili Haberler
RTÜK'te aslında ne oldu? Faruk Bildirici gerçeği Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düştü Bildirici Twitter'dan duyurdu 60 bin lira maaş alıyor deniyor! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten Arka Sokaklar'a Alzheimer hastaları için 'Sevgi İzi' teşekkürü! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Enginyurt'tan Erdoğan'a çağrı: Bülent Arınç susturulsun artık
Birleşmiş Milletler korkunç sayıyı açıkladı! Irak'ta ölü sayısı giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Emniyet'te önemli değişiklik
Emre Belözoğlu Abdennour'a küfür etti mi? İlk kez konuştu
Azil soruşturmasında Trump'a kötü haber! Sonland ifadesini değiştirdi
Ajax destan yazmak istedi Chelsea tarih yazdı! Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz gece
ÖNCEKİ HABERLER
Libertadores Kupası finalinin yeni yeri belli oldu
Sabancı Holding'in 9 aylık konsolide satışları yüzde 17 yükseldi
Beşiktaş Braga'ya konuk oluyor
Son 5 kilo verme diyeti listesi ve 10 tüyo
6 Kasım evde bakım maaşı yatan iller oldu mu yeni liste
2020 trafik cezaları listesi hazır yeni zamlara bakın
Yorumlar 1 yorum