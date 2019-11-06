Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Emniyet'te önemli değişiklik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir şube müdürlüğü kuruldu ve önemli görevlerde değişiklik yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir şube müdürlüğü kuruldu.

6 şube müdürlüğü kapatıldı

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında yer alan Trabzon Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve buna bağlı 6 şube müdürlüğü ile Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bünyesindeki 6 şube müdürlüğü kapatıldı. Bu arada Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Emniyet Amirliği de İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürüldü.

Bazı dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapıldı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapılmasına dair karar ile bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadro ve pozisyonların iptal ve ihdası hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, İletişim Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki bazı dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapıldı.

Kadro ve pozisyonların iptal ve ihdasına ilişkin de düzenleme yapıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş, TCDD Taşımacılık A.Ş, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, Et ve Süt Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Elektrik Üretim A.Ş'ye ait bazı kadro ve pozisyonların iptal ve ihdasına ilişkin de düzenleme yapıldı.

Bin 49 vergi müfettiş yardımcısı atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren bin 49 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bestami Zabun, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları görevlerinden alınırken, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Orhan Şahin, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne İbrahim Acar, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa Şahin, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kerim Mete getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne Ayşe Gemici, 3. Bölge Müdürlüğüne Serkan Tepe, 6. Bölge Müdürlüğüne Serdar Aygün, 7. Bölge Müdürlüğüne Fatih Dağlı, 9. Bölge Müdürlüğüne Hayrettin Öztaş'ın atamaları yapıldı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ardahan Ticaret İl Müdürlüğüne Tülay Şenel, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğüne ise Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne Mahmut Gürses, Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Necdet Sümbül, Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdür Yardımcısı Emin Tekbaş getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürü Mehmet Ziya Erdem de görevlerinden alındı.

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çavuşoğlu da görevinden alınırken, bu suretle boşalan TCDD Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Bilal Tırnakçı atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Orhan Barda getirildi.