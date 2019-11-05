İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ıspanaklarda herhangi bir problem olmadığının açıkça görüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla ıspanağı tüketebilirler. Çünkü ıspanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı. Vitamin deposu olan bu sebzeden vatandaşlarımızın mahrum olmasını istemiyoruz." dedi.

Tekirdağ Valiliğinden kentteki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ise "Ispanakların Çerkezköy'de bir işletmeden tedarik edilmiş olduğu tespit edilmiştir." açıklamasında bulunuldu. Öte yandan Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halinde ıspanak satışları, yaşanan zehirlenme vakaların ardından azaldı.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, numune alınan ıspanaklara foseptik ya da kanalizasyon suyunun bulaşıp bulaşmadığına ilişkin kontrol için mikrobiyolojik analizler yaptırıldığını ve zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizmaya rastlanmadığını kaydetti.

Alınan numunelerde, 620 pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapıldığını söyleyen Karaca, "Akut zehirlenme yapacak herhangi bir etken maddeye rastlanmamıştır. Eğer zirai mücadele ilacı kullanılmış olsaydı, yabancı ot ilacı kullanılır ve zehirlenmeye sebep olan yabancı ot da ıspanağın içerisinde olmazdı." diye konuştu.

Nitrat ve nitrit

İncelemelerin laboratuvar ortamında yapıldığını aktaran Karaca, gübre kullanımıyla ilgili nitrat ve nitrit kalıntısı arandığını, herhangi bir olumsuzluk tespit edilemediğini bildirdi.

Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde, hastalardaki semptomların atropin zehirlenmesine benzediğinin öğrenilmesi üzerine, numunelerde atropin ve skopolamin aranmış ve alınan numunelerin bazılarının laboratuvar muayenelerinde atropin ve skopolamin tespit edilmiştir. Gelen numunelerde, yabancı ot olduğu görülmüş ve bu yabancı ot ayrıca analize alınmış, içerisinde çok yoğun miktarda atropin ve skopolamin tespit edilmiştir. Sağlık kuruluşlarına ıspanak zehirlenmesi şikayetiyle başvuran hastalarda tespit edilen belirtiler ve İl Müdürlüğümüzce yapılan analizlerde, ürünlerde atropin ve skopolamin tespit edilmiş olması, zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından atropin, hiyosiyamin ve skopolamin içeren yabancı otların neden olduğunu doğrulamaktadır."

"Denetlenmektedir"

İl Müdürlüğüne ulaşan tüm ihbarların değerlendirildiğine dikkati çeken Karaca, "Sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler resmi kontrole tabi tutularak numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvara gönderilmektedir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdalarda olduğu gibi yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla ıspanaklarda herhangi bir problem olmadığı açıkça görülmekte olup vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla ıspanağı tüketebilirler. Çünkü ıspanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı. Vitamin deposu olan bu sebzeden vatandaşlarımızın mahrum olmasını istemiyoruz. Bu tür haberlerin yapılması da üreticiyi mağdur ediyor. Bizim kontrolörlerimiz de Bayrampaşa ve Ataşehir'deki hali sürekli olarak denetlemektedir." şeklinde konuştu.

Satışlar azaldı

Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halinde ıspanak satışları, yaşanan zehirlenme vakalarnın ardından azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Haller Müdürlüğünde satılmayan yüzlerce kasa ıspanak dükkanların önünde kaldı.

Toptancılardan Erdoğan Aslanhan, bugün itibarıyla 250 kasa ıspanağın ellerinde kaldığını söyledi. Satılmayan ıspanaklar nedeniyle zararının yaklaşık 15 bin lira olduğunu öne süren Aslanhan, "Ispanağı bugün korkudan kimse almadı. 250 kasa ıspanak var, ama bunların hepsi yarın çöpe gidecek. 5-10 kasa satabildik. Normalde bu ıspanakların hepsi satılırdı. Her ürün satıldı, ancak ıspanak elimizde kaldı. Ispanaklar ilaçlanmış olabilir, içine yabancı ot girmiş olabilir. Bu durum hepsinin zehirli olduğu anlamına gelmiyor." dedi.

Firma görevlisi Rıdvan Kurt ise birçok toptancının birkaç gündür ıspanak satışı yapamaması nedeniyle zarara uğradığını belirtti. Kurt, satılmadığı için çok sayıda ıspanağın çöpe gittiğini sözlerine ekledi.

Tekirdağ valiliği'nden açıklama Tekirdağ Valiliğinden, kentteki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili, "Ispanakların Çerkezköy'de bir işletmeden tedarik edilmiş olduğu tespit edilmiştir." açıklamasında bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada, bazı vatandaşların ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmasıyla ilgili İl Tarım Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi. Olayla ilgili ilk başvurunun Çerkezköy Devlet Hastanesine yapıldığı aktarılan açıklamada, "Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren 50 çalışanı olan bir işletmede, 2 Kasım 2019'da işletmenin yemekhanesinde yedikleri yemeklerden dolayı rahatsızlanan 27 çalışan, gıda zehirlenmesi teşhisi ile Çerkezköy ve Çorlu Devlet hastanelerinde tedavi altına alınmışlardır. Ayakta tedavi edilen hastalar hemen taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrol görevlilerinin 2 Kasım'da saat 16.30'da olay mahalline intikal ettiği bildirildi. Söz konusu işletmede izlenebilirlik denetimi yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ispanakların Çerkezköy'de bir işletmeden tedarik edilmiş olduğu tespit edilmiştir. İlgili işletmede yapılan denetimde alınan ıspanak numuneleri analizleri yapılmak üzere İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ayrıca benzer şikayetleri olan Çerkezköy ilçemizde 3 kişi, Çorlu'da bir kişi, Saray'da 5 kişi, Süleymanpaşa'da 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etmiştir. Tekirdağ genelinde toplam 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 40 hastamızdan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 1 hastamızın tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemeleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır." Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ıspanaktan numune aldığı ancak tetkiklerin henüz sonuçlanmadığı bilgisine yer verildi.

149 kişide zehirlenme şüphesi

İstanbul'da ıspanak yedikten sonra 149 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere müracaat etmiş, hastaların büyük bölümü tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.