Sergen Yalçın'dan Kırmızı Çizgi Fitbol'da bomba Halis Özkahya açıklaması

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçında Halis Özkahya'nın tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen Teknik Direktör Sergen Yalçın, ilk kez Kırmızı Çizgi Fitbol'a konuştu.

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Her Salı saat 16:00'da İnternethaber.com'da yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı, gündemi yorumlamaya devam ediyor. Programın bugün yayınlanan bölümünde ise, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor müsabakasında yaşanan bir olay masaya yatırıldı.

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçının 84. dakikasında kırmızı kartla tribüne gönderilen Teknik Direktör Sergen Yalçın'a hakem Halis Özkahya'nın 'defol' deyip demediği konusu, Kırmızı Çizgi Futbol'da açığa kavuştu.

"Defol dediğini duymadım"

Canlı yayın esnasında programın yorumcularından Candaş Tolga Işık'a mesaj atan Sergen Yalçın, "Halis Özkahya'nın defol dediğini duymadım" ifadelerini kullandı.

Birçok destek mesajı almıştı

Öte yandan başta Yeni Malatyaspor taraftarı ve Beşiktaş taraftarı olmak üzere birçok Süper Lig ekibi Yalçın'a destek verirken, konuyla ilgili olarak Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye başkanları ile Malatya Milletvekilleri de sosyal medyadan Sergen Yalçın'ın yanında olduklarını belirtmişti.