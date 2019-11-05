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Eminönü'ndeki balıkçıların tahliyesiyle ilgili son dakika gelişmesi

İSTANBUL Eminönü'ndeki balıkçıların tahliyesiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Tahliyeye ilişkin yasal süreç devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Eminönü'ndeki balıkçılar arasındaki tahliye olayına ilişkin mahkeme kararını verdi. Balıkçıların başvurusu üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararı, bugün kaldırıldı. Söz konusu tahliyeye ilişkin yasal süreç devam edecek.

Tahliye kararı durdurulmuştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü'nde balık ekmek satan iş yerlerinin boşaltılması için ihtarname göndermişti. Balıkçılar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararın iptali için İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Mahkeme ise Cuma günü, yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Tahliye işlemi kaldığı yerden devam edecek
Balık ekmek tekneleri ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, tahliyeye ilişkin sürecin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.


Ongun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup "yürütmeyi durdurma" kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
İBB, Eminönü’nde sahilde yer alan ve balık-ekmek satan teknelerin 1 Kasım’da sözleşmesinin sona ermesiyle boşaltılacağını duyurmuştu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi’nin itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı almıştı ve tahliye geçici bir süreliğine durdurulmuştu

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