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Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı Bülent Arınç'ın KHK açıklaması konuşulacak

YİK üyesi Bülent Arınç'ın KHK sözleri olay olmuştu. Erdoğan bugün ''esefle karşıladım. Yapacağımız toplantıda bunu konuşacağız." açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın tepkisi sonrası Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı başladı. Erdoğan'ın toplantıda Arınç'a ne diyeceği merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti grup toplantısı sonrası Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, kurul üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Bülent Arınç toplantıya katıldı

Toplantıya katılan isimler arasında Bülent Arınç da yer aldı. Bu toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılan gündeme dair açıklamalar yapmış, grup çıkışında ise basın mensuplarına çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

Erdoğan toplantıda konuşacağız demişti

Gazetecilerin Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın "KHK faciadır." açıklamasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz." demişti. Şu sıralar devam eden toplantıda, bu konunun masaya yatırılması da bekleniyor.

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