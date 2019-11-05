Bülent Arınç'ın KHK açıklamasını esefle karşıladım

“KHK’ya ‘facia’ ifadesini kullanmasını ben esefle karşıladım”

Bülent Arınç’ın KHK’larla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin soruya cevap veren Erdoğan, “Kendisi de bir hukukçu olduğuna göre KHK’ya ‘facia’ ifadesini kullanmasını ben esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu kendi aramızda değerlendireceğiz. Şık bir açıklama değil, kabullenmek doğru değil. Yapacağımız toplantıda bunu değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.