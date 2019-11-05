Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası Başkanını görevden aldım çünkü laf dinlemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

- Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik.

- 2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. Yüksek lisansta 1100 TL, doktorada 1650 TL olarak uygulanacak.

''Antidemokratik uygulamalara son verdik''

- Nerede ülkemize doğrultulmuş silah varsa üzerine gidip imha ettik. 17 yıl geriye gittiğimizde kalkınma, büyüme ve refah mücadelesini de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimize söz vermiştik. Eğitim bütçede hep ilk sırada yer aldı. Antidemokratik uygulamalara son verdik.

''Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden rahatsız olanlar var''

- Savunma sanayinde geldiğimizde yüzde 20 şimdi yüzde 70'e varan bir rakamı yakaladık. Türkiye milli güvenliği için istediği gibi operasyon yapabiliyorsa savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya borçluyuz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ülkemize bıraktığımız en büyük miras olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden rahatsız olanlar var. Acaba Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Parlamenter demokrasi ile mi idare etmişti Türkiye'yi.