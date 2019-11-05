Fatih Altaylı Emre Belözoğlu'nu bombaladı

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Serkan Reçber ve Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda Kayserispor maçında yerde yatan rakibi Abdennour'a küfür eden Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında bomba açıklamalar yaptı.

''Yerde yatan futbolcuya sövüyor''

''Emre Belözoğlu diye Türk sporunda bir felaket vakası var.'' diyen Altaylı şu ifadeleri kullandı; ''Dünyanın medeniyetin, adaletin a'sının insan haklarının i'sinin olduğu bir ülkesinde Emre Belözoğlu değil futbol oynamak sahanın kenarından geçemez! Irkçı! Küfür ediyor, ırkçılık yapıyor saha içerisinde hiç kimsenin bir şey dediği yok. Yerde yatan futbolcuya sövüyor!

''Ana avrat küfür edebilirler desinler biz de rahatlayalım''

Yayıncı kuruluş da diyor ki 'Doğru, küfür etti, yayın kurallarımız gereği yayınlayamıyoruz' Adam yerde yatıyor bu da eğilmiş sövüyor. O zaman futbol kurallarına adının harfleri Emre Belözoğlu şeklinde dizilmiş olan futbolcuların sahada canlarını ne isterse yapıp hakemler dahil herkese ana avrat küfür edebilirler desinler biz de rahatlayalım! Emre'nin de değeri ona göre belirlensin.