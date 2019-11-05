Sizce Donald Trump nasıl bir lider işte halkın yorumu!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı ilginç açıklamalarla gündemden düşmezken halk Donald Trump için neler düşünüyor? İşte yanıtı...
Bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gerek kendi ülkesinde, gerekse dünya kamuoyunda yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde.
Biz de İnternethaber olarak vatandaşa " Sizce Trump nasıl bir lider ve diğer ABD Başkanlarından farkı ne?" diye mikrofon uzattık ve Söz Sizde dedik. Buyrun iyi seyirler.