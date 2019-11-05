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Milyoner'de "1 milyonu kazanmak istiyorum" diyen yarışmacı sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Kim Milyoner Olmak İster'e "Bir akvaryumun içine sürüngen yemi atan biri muhtemelen hangi hayvanı besliyordur?" sorusu damga vurdu. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacının, bu soruda seyirci jokerini kullanması sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programa Pınar Otan isimli yarışmacı damga vurdu.

"1 MİLYONU KAZANMAK İSTİYORUM" DEDİ

Yarışmaya katılan Uzman Psikolog Pınar Otan,yarışmaya başlamadan "1 milyonu almak istiyorum. Aklımda bir proje var Çocuk Esirgeme Kurumu'yla Huzur Evin'i birleştirmek istiyorum" dedi. Yarışmaya iyi başlayan Pınar Hanım ikinci soruda takıldı. "Bir akvaryumun içine sürüngen yemi atan biri muhtemelen hangi hayvanı besliyordur?" sorusu için seyirci jokerini kullanmak istediğini söyledi. Seyirci jokeriyle soruyu doğru bilen Pınar Hanım, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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